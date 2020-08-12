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Водитель автобуса, пострадавший при беспорядках в Минске, находится в больнице

Водитель автобуса, пострадавший при беспорядках в Минске, находится в больнице

Чувствует себя нормально, состояние стабильное - сообщили на предприятии "Минсктранс". Во время протестных акций в ночь с 10 на 11 августа в районе станции метро "Пушкинская" пострадал 51-летний водитель автобуса маршрута № 163. Ему пришлось остановиться, так как участники протеста перекрыли проезд. Он оказался в самой гуще событий. Сначала высадил людей. Потом вышел сам и был ранен. Сейчас он находится в общей палате в отделении нейрохирургии. Состояние удовлетворительное. Врачи оптимистично настроены, но реабилитация, возможно, будет долгой.

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