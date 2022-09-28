Водитель КамАЗа не заметил приближающийся поезд, в ДТП в Ганцевичском районе погиб человек, автоледи из Могилева наехала на припаркованный автомобиль

В ДТП в Ганцевичском районе погиб человек. Автомобиль Renault Scenic ехал по трассе Хотыничи - Выгонощи. На пятом километре автодороги, по предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась. В результате ДТП один человек погиб и трое доставлены в больницу.

Минск

ГАИ продолжает разбираться в обстоятельствах ДТП в Минске, где парень попал под колеса троллейбуса. По данным дорожной милиции, 22-летний пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал. За рулем троллейбуса была 66-летняя водитель, транспорт ехал по улице Сухаревской. В результате аварии юноша получил травмы и был госпитализирован.

Березовский р-н

Водитель грузовика не заметил приближающийся поезд. На железнодорожном переезде под Березой случилось ДТП с участием тепловоза и КамАЗа. Как выяснилось, шофер решил проскочить через железнодорожные пути, но не успел. По данным ГАИ, за рулем КамАЗа находился 33-летний мужчина. По предварительной версии, водитель не выполнил требование дорожного знака "Движение без остановки запрещено". В результате произошло столкновение с тягачом. От удара КамАЗ врезался в осветительную мачту". В результате ДТП никто не пострадал. Грузовик получил повреждения, просыпался загруженный песок.

Могилев

Автоледи из Могилева наехала на припаркованный автомобиль и скрылась с места аварии. Как выяснилось, 44-летняя водитель Mazda во дворе жилого дома по переулку Гоголя, ехала задним ходом и врезалась в стоящую позади машину. Игнорируя Правила дорожного движения, женщина скрылась с места происшествия, не сообщая о ДТП в ГАИ. По результатам разбирательства нарушительница лишена прав на 12 месяцев и заплатит штраф в размере 224 рублей.

Китай