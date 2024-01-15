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В Минске легковушка врезалась в осветительную мачту

В Минске легковушка врезалась в осветительную мачту

Водитель легковушки в Минске пострадал при столкновении с осветительной мачтой. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации ГАИ, 15 января около 2:25 20-летний водитель Mercedes двигался по ул. Долгобродской. Вблизи дома № 53 он не справился с управлением и врезался в осветительную мачту.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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