В Минске легковушка врезалась в осветительную мачту

Водитель легковушки в Минске пострадал при столкновении с осветительной мачтой. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



По информации ГАИ, 15 января около 2:25 20-летний водитель Mercedes двигался по ул. Долгобродской. Вблизи дома № 53 он не справился с управлением и врезался в осветительную мачту.



В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома