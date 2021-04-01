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Водитель набросился на инспектора ГАИ - возбуждено уголовное дело

Набросился на сотрудника ГАИ за эвакуацию автомобиля. К правоохранителям обратился прохожий, который сообщил о машине, припаркованной на тротуаре по улице Неманской. Наряд решил доставить авто на штрафстоянку. Такой исход не понравился 44-летнему владельцу транспорта. Во время погрузки мужчина подошел к инспектору, порвал документы на эвакуацию, обмундирование, а также ударил милиционера в лицо.

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