Водитель набросился на инспектора ГАИ - возбуждено уголовное дело

Набросился на сотрудника ГАИ за эвакуацию автомобиля. К правоохранителям обратился прохожий, который сообщил о машине, припаркованной на тротуаре по улице Неманской. Наряд решил доставить авто на штрафстоянку. Такой исход не понравился 44-летнему владельцу транспорта. Во время погрузки мужчина подошел к инспектору, порвал документы на эвакуацию, обмундирование, а также ударил милиционера в лицо.