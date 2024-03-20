ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Водитель! Не спеши "переобуваться"

Белорусам спешить с "переобувкой" шин пока не стоит. ГАИ проводит рейдовые мероприятия в Минске.

Автолюбителей предупреждают, что ночные заморозки по-прежнему провоцируют гололедицу в ночные и утренние часы. На таком покрытии работа летних покрышек - неэффективна. Неконтролируемое скольжение может привести к заносу и столкновению. Поэтому, несмотря на то, что летнюю резину можно применять уже с 1 марта, инспекторы советуют с поездкой на шиномонтаж повременить.

Также учитывая контрастные погодные условия - ГАИ рекомендует соблюдать скоростной режим, быть осторожнее с перестроениями. А также помнить, что на дорогах появляются мотоциклисты. К передвижению двухколесной техники автолюбителям нужно привыкнуть после зимнего перерыва.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все