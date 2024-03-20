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Водитель! Не спеши "переобуваться"
Белорусам спешить с "переобувкой" шин пока не стоит. ГАИ проводит рейдовые мероприятия в Минске.
Автолюбителей предупреждают, что ночные заморозки по-прежнему провоцируют гололедицу в ночные и утренние часы. На таком покрытии работа летних покрышек - неэффективна. Неконтролируемое скольжение может привести к заносу и столкновению. Поэтому, несмотря на то, что летнюю резину можно применять уже с 1 марта, инспекторы советуют с поездкой на шиномонтаж повременить.
Также учитывая контрастные погодные условия - ГАИ рекомендует соблюдать скоростной режим, быть осторожнее с перестроениями. А также помнить, что на дорогах появляются мотоциклисты. К передвижению двухколесной техники автолюбителям нужно привыкнуть после зимнего перерыва.
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