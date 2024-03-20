Водитель! Не спеши "переобуваться"

Автолюбителей предупреждают, что ночные заморозки по-прежнему провоцируют гололедицу в ночные и утренние часы. На таком покрытии работа летних покрышек - неэффективна. Неконтролируемое скольжение может привести к заносу и столкновению. Поэтому, несмотря на то, что летнюю резину можно применять уже с 1 марта, инспекторы советуют с поездкой на шиномонтаж повременить.