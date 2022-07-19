Водитель погиб, не уступив дорогу трамваю на проспекте Машерова в Минске

Утренняя авария парализовала движение в столице. По информации ГАИ, водитель микроавтобуса ехал по проспекту Машерова и при повороте налево не уступил дорогу попутному трамваю, который из-за этого въехал в машину и сошел с рельсов. В результате ДТП водитель Ford погиб. Движение трамваев было парализовано. Объезд организовали до разворотных колец "Зеленый Луг" и "Змитрока Бядули". Инспекторы также предупредили, что из-за аварии вблизи дома № 25 по проспекту Машерова не работает светофорное регулирование.