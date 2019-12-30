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Водитель такси был вынужден принять роды у своей пассажирки прямо в автомобиле
Почти невероятная предновогодняя история произошла в эти дни в Лиде. Водитель такси, который приехал ночью на вызов, был вынужден принять роды у своей пассажирки прямо в автомобиле. Чтобы переквалифицироваться в акушера, мужчине понадобилось всего несколько секунд. Он принял младенца, укутал его в свой свитер и вызвал скорую помощь. Чрезвычайная ситуация завершилась счастливым финалом. Молодая мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо и уже готовятся к выписке. С отважным таксистом встретился Юрий Карнелович.
Новогодняя история со счастливым финалом
Сегодня таксист Евгений Делисандров в своем плотном рабочем графике нашел несколько минут, чтобы заглянуть в роддом. Повод самый уважительный. Мужчина решил проведать молодую маму, роды у которой пришлось принимать прямо в служебном автомобиле несколько дней назад.
Инна Милевич такому визиту несказанно рада. Ведь для девушки и ее новорожденной дочери Евгений стал настоящим ангелом-хранителем. Когда начались роды, именно водитель такси пришел на помощь и буквально спас малышку.
Инна Милевич, молодая мама:
"Огромное спасибо, во-первых, потому что он спас ребенка в первую очередь. Потому что без его помощи в данный момент может быть скорая не доехала. Он был смелым. Огромное спасибо, здоровья ему и успехов в жизни".
Водитель такси принял роды в служебном автомобиле
Это сегодня Евгений Делисандров о ночном происшествии вспоминает с улыбкой. Говорит, ничто не предвещало такого поворота событий. Выехал на вызов в Березовку, взял беременную пассажирку с ребенком и направился в Лиду.
Времени на раздумья у Евгения не оставалось. Нужно было срочно действовать. И мужчина решил сам принять новорожденного малыша.
Евгений Делисандров, водитель такси:
"Она родила, я принял ребеночка, снял с себя свитер, укутал ребеночка и сразу начал вызывать скорую. Скорая приехала, меня трясло, я не понимал от чего, от шока или от холода".
Правильные действия водителя спасли жизнь ребенку и маме
Правильные действия водителя такси в такой экстремальной ситуации помогли сохранить здоровье и маме и малышке. Медикам оставалось только доставить их в больницу.
Таксист-"акушер"будет следить за судьбой своих подопечных
Теперь Евгению доверяют самые сложные вызовы. А в роддоме ему даже подарили набор акушера. Говорят, пусть будет в машине на всякий случай.
В службе такси приняли решение в качестве подарка молодой маме и ребенку доставить их после выписки из роддома домой. И водителем, конечно же, будет Евгений Делисандров.
В знак благодарности мама пообещала назвать дочку в его честь - Евгенией.
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