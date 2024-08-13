Водитель Tesla протаранил пять припаркованных автомобилей на ул. Якубовского в Минске

Легковая машина протаранила пять припаркованных авто на улице Якубовского в Минске. Инцидент произошел минувшей ночьюоколо 01:40.Информацияопубликованав Telegram-канале SB.BY Беларусь сегодня.

27-летний водитель автомобиля Tesla, двигаясь вблизи дома № 52 по улице Якубовского, совершил наезд на пять припаркованных машин.

В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. По данному факту проводится проверка.



На месте работали сотрудники ОГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска, а также МЧС.



В Госавтоинспекции призывают водителей проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

