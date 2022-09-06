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Водитель уснул за рулем - предварительная причина ДТП с белорусским автобусом в Польше
Стали известны новые подробности ДТП с белорусским рейсовым автобусом в Польше. Сегодня утром вблизи населенного пункта Петровина машина вылетела с дороги и оказалась в кювете. В Варшаву ехали 45 белорусов. Ранее сообщалось о 20 пострадавших. На место ДТП прибыли более 20 расчетов пожарной службы и 8 машин скорой помощи. Также есть информация, что 5 человек госпитализированы.
По сообщениям СМИ, со слов водителя автобуса, он уснул за рулем. Польские спасатели установили палатки для оказания помощи тем, кто получил легкие повреждения. Желающим добраться до ближайшей железнодорожной станции предоставили транспорт. Посольство Беларуси в Польше уточняет детали ситуации.
"Автобус попал в ДТП (сошел в кювет) в Польше вблизи населенного пункта Петровина, - говорится в сообщении посольства Беларуси в Польше. - По имеющейся информации, погибших в результате ДТП нет, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Ожидается подменный автобус. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, посольство Беларуси в Польше уточняет детали ситуации, устанавливает контакт с польскими компетентными органами и готово оказать необходимое содействие родственникам пострадавших".
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