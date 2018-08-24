Водители с завтрашней субботы днем должны двигаться с включенным ближним светом фар

По всей стране стартует акция "Внимание, дети". Комплексное мероприятие ГАИ проводит в завершение летних каникул. А непосредственно накануне Дня знаний и в течение первых дней сентября сотрудники Госавтоинспекции будут патрулировать около школ и детских садов.

А завтра в нашей стране - единый день безопасности дорожного движения под девизом "Безопасность детей - забота взрослых". Кстати, многие родители первоклассников еще до начала учебного года напоминают своим детям безопасный маршрут до школы.