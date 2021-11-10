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Водители такси - на контроле ГАИ

ГАИ столицы внимательно следит не только за перевозкой пассажиров. На контроле - водители такси. Основное внимание - внешнему состоянию транспорта, наличию техосмотра. Проверяют в первую очередь переоборудование транспортных средств, исправность рулевой и тормозной системы. Особенно важный аспект - световые приборы. Они должны работать безукоризненно - из-за плохих погодных условий и короткого светового дня.

За первые дни профилактического мероприятия в столице уже выписали десятки штрафов. В основном из-за отсутствия необходимых документов и по причине превышения скоростного режима.

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