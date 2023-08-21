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Водители такси - на контроле ГАИ Беларуси. Акцент на скоростной режим и перевозку пассажиров, особенно детей

Водители такси - на контроле Госавтоинспекции. Сотрудники проверяют соблюдение правил дорожного движения. В первую очередь акцент на скоростной режим и перевозку пассажиров, в том числе детей. Уделяют внимание и техническому состоянию автомобиля. Комплекс мероприятий проводят в том числе с помощью средств фото- и видеофиксации.

Среди частых нарушений водителей такси - управление авто без разрешения на допуск к участию в дорожном движении, проезд на красный сигнал светофора.

Профилактическая акция продлится до конца недели.

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