Водители такси - на контроле ГАИ Беларуси. Акцент на скоростной режим и перевозку пассажиров, особенно детей

Водители такси - на контроле Госавтоинспекции. Сотрудники проверяют соблюдение правил дорожного движения. В первую очередь акцент на скоростной режим и перевозку пассажиров, в том числе детей. Уделяют внимание и техническому состоянию автомобиля. Комплекс мероприятий проводят в том числе с помощью средств фото- и видеофиксации.