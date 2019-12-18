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Водительская медкомиссия за один день
Пройти водительскую медкомиссию всего за один день. Для пилотного проекта Минздрава выбрали 24-ую минскую поликлинику, гомельскую 7-ую и Столбцовскую центральную больницу. Ускоренно получить справку можно будет лишь для прав катергорий А, АМ и В. На сайтах всех трех учреждений разместили список документов, которые необходимо иметь при себе. Если через полгода проект получит поддержку граждан и медиков, его распространят на все регионы Беларуси.
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