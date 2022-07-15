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Водительскую медкомиссию с 15 июля можно пройти в 4 поликлиниках Минска
Актуальная информация для столичных автомобилистов. Водительскую медкомиссию с 15 июля можно будет пройти дополнительно в трех поликлиниках Минска. Это распространяется на категории А и В. В перечне 24-я столичная поликлиника, 3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района, а также 11-я и 26-я городские поликлиники Минска.
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