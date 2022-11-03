3.87 BYN
2.76 BYN
3.22 BYN
Водителя автобуса будут судить за ДТП, повлекшее смерть водителя троллейбуса в Минске
Прокуратура города Минска направила в суд уголовное дело по обвинению 50-летнего минчанина в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает БелТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.
По материалам дела, обвиняемый 6 января 2022 года около 5.00 приступил к своим обязанностям водителя городского общественного транспорта. Спустя несколько минут он выявил неисправность тормозной системы автобуса, которым управлял, но продолжил движение по маршруту. Около 5.50, проезжая по ул.Кедышко в Минске, водитель не убедился в безопасности совершаемого маневра и перед остановочным пунктом перестроился в полосу торможения. В этой полосе с включенной аварийной сигнализацией стоял троллейбус, водитель которого поправляла слетевшие дуги токоприемника. Не справившись с управлением, обвиняемый наехал на коллегу. В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
После изучения материалов дела в прокуратуре города Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений.
Избранную ранее в отношении фигуранта меру пресечения в виде личного поручительства заместитель прокурора города Минска при направлении дела в суд оставил без изменения.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома