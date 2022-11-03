Водителя автобуса будут судить за ДТП, повлекшее смерть водителя троллейбуса в Минске

По материалам дела, обвиняемый 6 января 2022 года около 5.00 приступил к своим обязанностям водителя городского общественного транспорта. Спустя несколько минут он выявил неисправность тормозной системы автобуса, которым управлял, но продолжил движение по маршруту. Около 5.50, проезжая по ул.Кедышко в Минске, водитель не убедился в безопасности совершаемого маневра и перед остановочным пунктом перестроился в полосу торможения. В этой полосе с включенной аварийной сигнализацией стоял троллейбус, водитель которого поправляла слетевшие дуги токоприемника. Не справившись с управлением, обвиняемый наехал на коллегу. В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.