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Водные процедуры для растений устраивают работники Зеленстроя
Освежительные процедуры для растений в графике работников Зеленстроя. Поливкой молодых саженцев и взрослых деревьев занимаются регулярно, чтобы зеленые насаждения не страдали от палящего солнца. Особое внимание растениям вдоль оживленных магистралей, в зонах отдыха, лесопарках и скверах. Дают напиться и зеленым декоративным композициям на клумбах. Одному дереву необходимо около 50 литров воды, кустам - до 30.
Ежедневно в город выезжает до 60 поливочных машин. Не оставляют без внимания и цветочные композиции. Петунии и хризантемы поливают в основном в темное время суток и утром, чтобы капли воды на лепестках не привели к ожогам.
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