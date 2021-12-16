Мелиораторы Минской области водный баланс контролируют при помощи гидросооружений и насосных станций
Чтобы наводнения после снежной зимы не погубили урожай, мелиораторы Минской области не просто осушают территорию - улучшают плодородие почвы. Водный баланс контролируют при помощи гидросооружений и насосных станций. Понижать уровень грунтовых и поверхностных вод помогают открытые каналы и подземная дренажная сеть. Такой мелиоративный комплекс требует постоянного контроля и своевременной реконструкции. Только в Любанском районе аквасистему надо восстановить на площади в 9 тысяч гектаров. Этот край, кстати, одним из первых начал осушать болота и использовать их в сельском хозяйстве. Раритетная ручная техника, фотоснимки и документы - все это сохранилось в местном музее мелиорации.
На смену деревянному пришел керамический дренаж. Сейчас же активно используют полиэтиленовые трубы. Кстати, всего в Минской области мелиорировано более 700 тысяч гектаров. Около 600 из них используют в АПК. Земли плодородные, а это значительный вклад в общий каравай.