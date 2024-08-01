Водный вопрос - как строительство водопровода разделил жителей агрогородка Струнье на два лагеря

Когда вопрос становится ребром, и решить его в одиночку практически невозможно. А компетентные службы не торопятся протягивать руку помощи, откладывая обращения в долгий ящик. К каждому обращению граждан должен быть индивидуальный подход. Насколько эффективны электронные формы обратной связи и почему в этой работе не обойтись без инициативы и неравнодушия, смотрите в проекте "На контроле Президента".

Когда вода в колодцах не поднимается выше одного кольца, остаться без нее, пожалуй, самый большой бытовой страх для жителей этого агрогородка. В Струнье, что под Полоцком, населенный пункт немалый, больше сотни жителей. Их водный вопрос буквально разделил на два лагеря. После того, как стало известно о строительстве центрального водопровода только в новой части агрогородка.

В части населенного пункта было запроектировано строительство системы водоснабжения, поскольку эта часть агрогородка была выделена под индивидуальную жилую застройку в соответствии с градостроительной документацией. И в соответствии с законодательством необходимо было обеспечить за счет бюджета строительство инженерных коммуникаций. Жители, которые обратились, проживали в районе существующей жилой застройки и в соответствии с законодательством они не попадали в зону проекта. Оксана Рудницкая, начальник управления экспертно-правовой работы и обращений граждан Комитета госконтроля Витебской области

Тем, кто проживает по центральной улице Витебской, проложить магистраль водопровода предложили за свои деньги. Но коммуникации в несколько километров становятся в круглую сумму. И здесь, в поисках справедливости, люди коллективно обращались и в местные органы власти, и в водоканал. Пока службы прорабатывали варианты, к делу подключился Комитет госконтроля. Совместными усилиями компромисс удалось найти.