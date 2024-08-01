3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Водный вопрос - как строительство водопровода разделил жителей агрогородка Струнье на два лагеря
Когда вопрос становится ребром, и решить его в одиночку практически невозможно. А компетентные службы не торопятся протягивать руку помощи, откладывая обращения в долгий ящик. К каждому обращению граждан должен быть индивидуальный подход. Насколько эффективны электронные формы обратной связи и почему в этой работе не обойтись без инициативы и неравнодушия, смотрите в проекте "На контроле Президента".
Когда вода в колодцах не поднимается выше одного кольца, остаться без нее, пожалуй, самый большой бытовой страх для жителей этого агрогородка. В Струнье, что под Полоцком, населенный пункт немалый, больше сотни жителей. Их водный вопрос буквально разделил на два лагеря. После того, как стало известно о строительстве центрального водопровода только в новой части агрогородка.
В части населенного пункта было запроектировано строительство системы водоснабжения, поскольку эта часть агрогородка была выделена под индивидуальную жилую застройку в соответствии с градостроительной документацией. И в соответствии с законодательством необходимо было обеспечить за счет бюджета строительство инженерных коммуникаций. Жители, которые обратились, проживали в районе существующей жилой застройки и в соответствии с законодательством они не попадали в зону проекта.
Тем, кто проживает по центральной улице Витебской, проложить магистраль водопровода предложили за свои деньги. Но коммуникации в несколько километров становятся в круглую сумму. И здесь, в поисках справедливости, люди коллективно обращались и в местные органы власти, и в водоканал. Пока службы прорабатывали варианты, к делу подключился Комитет госконтроля. Совместными усилиями компромисс удалось найти.
Центральную часть водопровода построят за счет бюджетных средств. Все работы обещают выполнить до конца 2024 года. Жительница агрогородка Струнье рассказала, что стоить это будет до 2 тыс. рублей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов