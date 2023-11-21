Водосвятную часовню открыли на территории Свято-Благовещенского храмового комплекса

Атмосфера величия, праздничности и благоговения. На территории Свято-Благовещенского храмового комплекса для прихожан открылась водосвятная часовня с колокольней. Украсили ее не только изображения с ликами святых, но и символичные часы - установили их по направлению четырех сторон света.