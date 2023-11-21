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Водосвятную часовню открыли на территории Свято-Благовещенского храмового комплекса

Атмосфера величия, праздничности и благоговения. На территории Свято-Благовещенского храмового комплекса для прихожан открылась водосвятная часовня с колокольней. Украсили ее не только изображения с ликами святых, но и символичные часы - установили их по направлению четырех сторон света.

Совершил молебен и освятил звонницу митрополит Вениамин.

Духовную жемчужину создают в Заводском районе столицы. Свято-Благовещенский храмовый комплекс объединит Благовещенскую церковь, часовню, колокольню и приходский центр. Оформлено все будет в византийском стиле. Церковь уже украшают пять куполов, один из которых - самый большой в Беларуси. Его вес - 12 тонн.

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