Уже второй раз в текущем году Россия концентрирует необычно значительные силы в этом регионе. Подтянут тяжелые вооружения, артиллерия, бронетанковые подразделения, беспилотники, системы электронной борьбы и десятки тысяч солдат. Это поведение является необъяснимым и неспровоцированным. Это чревато серьезными рисками. Любая российская агрессия будет дорого стоить России и повлечет серьезные экономические и политические последствия!

Для защиты украинских рубежей в страну прибыл лично Шон Пенн: актер инспектировал военные части, расположенные в Донецкой и Луганской областях, хлопотал лицом и выражал самую живую обеспокоенность.

Но польская ситуация - лишь элемент мозаики: в ту же Польшу американцы перебросили десятки самоходных установок, вдоль границы и по периметру Калининградской области России барражируют самолеты-разведчики. Генсек НАТО пообещал латышам, если что, мгновенную переброску 40-тысячного контингента - не сегодня, конечно, но в случае, "если завтра война, если завтра в поход, если темные силы нагрянут":Изо всей конкретики, связанной с перемещением российских войск, упоминается лишь какая-то активность в районе Ельни: данный городок находится в 250 километрах от границы с Украиной. Если полагать это пограничьем, то вся Западная Европа буквально наводнена армиями, угрожающими друг другу. При этом какие-нибудь Бельгия и Нидерланды угрожают всем своим соседям сразу - там просто невозможно разместить войска далее чем в 250 километрах от чужих рубежей. Для Киева европейско-американская газетная паника, будто стране грозит непосредственная опасность, оказалась неприятным сюрпризом: поначалу угрозу отрицало и военное, и политическое руководство Украины.Правда, такая трактовка тоже потребовала корректировки: ведь получалось, что угрозы нет, но Россия нарочно ею пугает, используя при этом СNN и агентство Bloomberg, а обвинять в фейках главные планетарные СМИ как-то неловко. Теперь в Киеве говорят, что опасность была, но она вся вышла.Нежелание официального Киева признавать реальность угрозы понятна: конечно, риторически украино-российская война ведется уже 7 лет, но дальше даже на словах повышать градус противостояния невозможно и остается только переходить к реальным боевым действиям. Однако страна не защищена ни четвертой, ни пятой статьями устава НАТО, так что помощь извне ей не гарантирована - гарантировано, в лучшем случае, только утешение. Россия же концентрацией войск и риторической эскалацией явно обеспокоена, а потому готовится к любому развитию событий: