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Военная активность у белорусских границ резко возросла в последние недели
Факт
В последние недели военная активность у наших границ резко возросла. В Риге проходит заседание министров иностранных дел стран - членов НАТО. Речь там идет все о том же: о якобы растущей угрозе, на которую требуется незамедлительно ответить, подтянув как можно больше танков, самолетов и пушек к границам Союзного государства.
По всем приметам речь идет об обороне, которая все больше похожа на подготовку к нападению. Рассказывает Олег Романов.У человека, наблюдающего за происходящим, все чаще возникает соблазн вместо слова "границы" употребить оборот "линия соприкосновения".
К своим восточным рубежам Польша перебросила, по некоторым данным, не менее 15 тысяч солдат и до 10 тысяч штыков из подразделений территориальной обороны.
Теперь еще здесь появились десантные части. Эти меры явно чрезмерны в качестве защиты от вторжения нескольких сотен беженцев. Но Моравецкий отношения с Брюсселем называет третьей мировой, а на Востоке тоже бряцают оружием. Сходство с ситуацией 1939 года для польского обывателя, ушибленного алармистской пропагандой, очевидно, но воевать обыватели не любят, поэтому рейтинги руководства страны неудержимо поползли вниз: 62 % граждан считают, что страна движется в неверном направлении.
Но польская ситуация - лишь элемент мозаики: в ту же Польшу американцы перебросили десятки самоходных установок, вдоль границы и по периметру Калининградской области России барражируют самолеты-разведчики. Генсек НАТО пообещал латышам, если что, мгновенную переброску 40-тысячного контингента - не сегодня, конечно, но в случае, "если завтра война, если завтра в поход, если темные силы нагрянут":
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:
Уже второй раз в текущем году Россия концентрирует необычно значительные силы в этом регионе. Подтянут тяжелые вооружения, артиллерия, бронетанковые подразделения, беспилотники, системы электронной борьбы и десятки тысяч солдат. Это поведение является необъяснимым и неспровоцированным. Это чревато серьезными рисками. Любая российская агрессия будет дорого стоить России и повлечет серьезные экономические и политические последствия!
Изо всей конкретики, связанной с перемещением российских войск, упоминается лишь какая-то активность в районе Ельни: данный городок находится в 250 километрах от границы с Украиной. Если полагать это пограничьем, то вся Западная Европа буквально наводнена армиями, угрожающими друг другу. При этом какие-нибудь Бельгия и Нидерланды угрожают всем своим соседям сразу - там просто невозможно разместить войска далее чем в 250 километрах от чужих рубежей. Для Киева европейско-американская газетная паника, будто стране грозит непосредственная опасность, оказалась неприятным сюрпризом: поначалу угрозу отрицало и военное, и политическое руководство Украины.
Правда, такая трактовка тоже потребовала корректировки: ведь получалось, что угрозы нет, но Россия нарочно ею пугает, используя при этом СNN и агентство Bloomberg, а обвинять в фейках главные планетарные СМИ как-то неловко. Теперь в Киеве говорят, что опасность была, но она вся вышла.
Для защиты украинских рубежей в страну прибыл лично Шон Пенн: актер инспектировал военные части, расположенные в Донецкой и Луганской областях, хлопотал лицом и выражал самую живую обеспокоенность.
Нежелание официального Киева признавать реальность угрозы понятна: конечно, риторически украино-российская война ведется уже 7 лет, но дальше даже на словах повышать градус противостояния невозможно и остается только переходить к реальным боевым действиям. Однако страна не защищена ни четвертой, ни пятой статьями устава НАТО, так что помощь извне ей не гарантирована - гарантировано, в лучшем случае, только утешение. Россия же концентрацией войск и риторической эскалацией явно обеспокоена, а потому готовится к любому развитию событий:
Вдоль границ, которые превратились в линию соприкосновения, холодная война уже бушует вовсю: она достигла такого накала, что рискует в любой момент вылиться в полноценный региональный конфликт. Есть мнение, что всему причиной попытка Соединенных Штатов решить некие глобально-политические задачи, бросая в горнило возможного столкновения часть своих европейских сателлитов.
Вряд ли Штаты всерьез намерены воевать руками восточноевропейских государств ЕС: это чревато перерастанием локального конфликта в глобальной. С Украиной - иное дело: она американцами явно рассматривается как токсичный актив. В любом случае, ситуация, подобная нынешней, наблюдалась в 1914-м и о ней историки пишут следующее: "войны не хотел никто, война была неизбежна".
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