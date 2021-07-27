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Военная Олимпиада "Арми-2021" пройдет с 22 августа по 4 сентября
Болеем за Беларусь на Олимпиаде в Токио, а уже в скором времени стартует и военная Олимпиада - Армейские международные игры. Сегодня на аэродроме 50-й смешанной авиабазы торжественно проводили первые белорусские команды. Конечная точка - Китай. Там наши военнослужащие представят Вооруженные Силы в трех конкурсах. Как отметил министр обороны Виктор Хренин, в этом строю лучшие представители белорусской армии, имеющие высочайший уровень подготовки.
Команды Вооруженных Сил Беларуси примут участие в 27 из 34 конкурсов VII Армейских международных игр. Соревнования пройдут на территории девяти стран: Россия, Китая, Вьетнам, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Армения, Катар.
#БОЛЕЕМЗАБЕЛАРУСЬ
Наша страна примет участников трех конкурсов "Полярная звезда", "Снайперский рубеж", "Уверенный прием". "Арми" пройдут с 22 августа по 4 сентября.
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