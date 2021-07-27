Военная Олимпиада "Арми-2021" пройдет с 22 августа по 4 сентября

Болеем за Беларусь на Олимпиаде в Токио, а уже в скором времени стартует и военная Олимпиада - Армейские международные игры. Сегодня на аэродроме 50-й смешанной авиабазы торжественно проводили первые белорусские команды. Конечная точка - Китай. Там наши военнослужащие представят Вооруженные Силы в трех конкурсах. Как отметил министр обороны Виктор Хренин, в этом строю лучшие представители белорусской армии, имеющие высочайший уровень подготовки.