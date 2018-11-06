Военная разведка Беларуси отметила вековой юбилей

Их профессия - работать на опережение. Вековой юбилей отметила военная разведка страны. Сегодня ведомство является важным элементом системы обеспечения национальной безопасности. Разведчики добывают и анализируют данные о военно-политической и стратегической обстановке вокруг нашего государства, прогнозируют ее развитие, выявляют на ранней стадии риски и вызовы.