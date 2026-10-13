Военный эксперт: Европа проводит провокационно-разведывательные полеты

Военные прибалтийской республики запустили разведывательный беспилотник типа "Пингвин" у рубежей Союзного государства. Шпионский аппарат выписывал круги на высоте одного километра возле поселка Робежниеки в нескольких километрах от Беларуси.

Подобные действия Запада говорят о желании заглянуть вглубь нашей территории и спровоцировать ответную реакцию, считает военный эксперт, главный редактор информационного агентства Anna News Анатолий Матвийчук.

По его словам, проводя разведывательные полеты, они смотрят позиционные районы, инженерное оборудование местности. "Допустим, те же "Орешники", они должны где-то разворачиваться, они должны где-то делать площадки. Это предварительное такое превентивное разведывательное действие, - отметил он. - И еще вторая задача - заставить силы и средства противовоздушной обороны Беларуси привести себя в готовность. Включить радиолокационную станцию. Радиолокационная станция - это излучение радиоэлектронных импульсов в горизонт и зенит, которые фиксируются силами и средствами разведки. Именно поэтому можно определить временные параметры боеготовности системы ПВО и количественно-качественные характеристики. Это провокационно-разведывательные полеты".