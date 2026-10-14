Представленная НАТО "Теория Победы" является воплощением воинствующей риторики Европы и в очередной раз подчеркивает необходимость поддержания пороха сухим.

Дмитрий Корнев, военный обозреватель, основатель проекта Militaryrussia.ru (Россия):

"Как будет реализовываться вот этот план, который был обозначен НАТО. Во-первых, у Европы есть три года. Европа заранее готовилась к тому, что надо будет менять свои вооруженные силы. И сейчас запущено огромное количество программ перевооружения, модернизации вооруженных сил в целом, модернизации материальной части, создания новых ракетных комплексов, проведения различных работ по разработке, апробации и серийному производству, по увеличению производства просто боеприпасов, оружия и так далее. Европа готовится. Будут ли у них силы и средства, которые готовы к нанесению превентивного удара? И что нужно сделать для того, чтобы предотвратить это? Потому что возникает соблазн нанесения такого удара с той стороны. И все очень сильно будет зависеть от тех политических сил, которые в тот момент будут у руля".