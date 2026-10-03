Военно-патриотическому клубу "Рысь" - 5 лет

5 лет воспитания силы, мужества и патриотизма. Свой первый юбилей отмечает военно-патриотический клуб "Рысь".

Выносливость и дисциплина

Второй год любимое занятие Даниила - физподготовка. Вместе с военным братством он оттачивает боксерские удары, приемы самообороны и рукопашного боя. Для себя уже давно решил связать жизнь с военной деятельностью.

Даниил Жамодин

"Здесь делается особый упор на физическую культуру и здоровье. Нас готовят к поступлению в силовые структуры Республики Беларусь. Это не может не радовать, - поделился Даниил Жамодин, воспитанник военно-патриотического клуба "Рысь". - Я научился делать базовые вещи, которые раньше делать не мог".

Тренируют профессионалы. И за 3 часа занятий у воспитанников не возникает желания залезть в телефон или отсидеться на скамейке запасных. Кроме практики немало и теории, обязательный пункт программы - знакомство с историей белорусской государственности.

"Большой упор делается на морально-психологическую подготовку к выполнению различного рода задач в различных условиях обстановки. Это реализуется в занятиях по огневой и физической подготовке и, конечно же, идеологической подготовке. Это практика стрельбы из страйкбольного оружия, игра в лазертаг с применением тактики действий при выполнении боевых задач, - отметил Илья Петровский, руководитель взвода военно-патриотического клуба "Рысь". - Наши инструктора очень заинтересованы в обучении, потому что в будущем каждый воспитанник наряду с нами будет выполнять задачи".

В клубе кроме парней 74 девушки, которые выполняют поставленные задачи не хуже, а иногда и лучше своих сверстников. Например, Полина уже третий год посвящает время любимому делу.

Полина Рогачевская

"Мы развиваемся по таким направлениям, как огневая подготовка, медицинская подготовка, физкультура, управление беспилотными летательными аппаратами, - рассказала Полина Рогачевская, воспитанница военно-патриотического клуба "Рысь". - Я с детства смотрела на парады, мероприятия, где участвуют военнослужащие, и у меня начинали гореть глаза. И когда я уже немного подросла, мне папа предложил пойти в военно-патриотический клуб, и я сразу согласилась".

За 5 лет клуб вырос и стал ориентиром для многих других. Вслед за ним появились "Гранит" и "Отвага", а уже сегодня во внутренних войсках их 24. А в целом по линии МВД - 186. Молодежь ровняется на лучших, и патриотическое воспитание в тренде. На базе военной части 3214 занимаются 256 подростков. Многие уже мечтают служить по контракту и продолжить учебу в силовых вузах.

41 выпускник клуба сегодня служит в силовых структурах, 1 удостоен крапового берета. И все это - часть пятилетней истории клуба, ведь именно он формирует у подрастающего поколения выносливость, дисциплину и умение действовать.