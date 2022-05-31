Военно-медицинский институт БГМУ впервые примет на обучение девушек

Лечебное дело с планом приема 240 на бюджет и 100 на платную форму, педиатрия 180 на бюджет, 50 на платную, стоматология 90 на бюджет, 60 на платную, медико- профилактическое дело 120 на бюджет и 30 на платное, фармация 50 на бюджет и 30 на платное. 50 мест от общего приема передается на целевой конкурс в разбивке областей. Одно из новшеств этого года - целевые места выделены и для города Минска.

Андрей Гиндюк, декан медико-профилактического факультета, ответственный секретарь БГМУ