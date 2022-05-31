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Военно-медицинский институт БГМУ впервые примет на обучение девушек
Военно-медицинский институт БГМУ в этом году впервые примет на обучение девушек. Для будущих студенток подготовлено 3 конкурсных места. В целом же учащихся традиционно ждут на пяти гражданских специальностях: лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, стоматология и фармация.
Работать приемная комиссия начинает с 1 июля. Прием документов на бюджетную форму обучения будет проходить с 18 по 24 июля, в военно-медицинский институт - с 18 по 26. На платную форму обучения можно подавать документы с 18 июля по 8 августа.
Лечебное дело с планом приема 240 на бюджет и 100 на платную форму, педиатрия 180 на бюджет, 50 на платную, стоматология 90 на бюджет, 60 на платную, медико- профилактическое дело 120 на бюджет и 30 на платное, фармация 50 на бюджет и 30 на платное. 50 мест от общего приема передается на целевой конкурс в разбивке областей. Одно из новшеств этого года - целевые места выделены и для города Минска.
Для поступления в Белорусский государственный медуниверситет абитуриенту необходимо предоставить сертификаты ЦТ по русскому или белорусскому языку (на выбор), по химии и биологии. Абитуриенты из России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана могут поступать в вуз как иностранные граждане или же наравне с белорусами, предварительно написав централизованное тестирование.
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