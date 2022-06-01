Военно-медицинский институт при медуниверситете в Минске в этом году впервые примет на обучение девушек

Целевые места выделены и для города Минска. Например, по специальности "лечебное дело" мы будем набирать 50 человек, "педиатрия" - 40 человек, "фармация" - 4 человека и именно в интересах города Минска. Эти ребята как закончат университет, должны будут отработать по целевому договору в течение 5 лет в городе Минске. Если раньше было ограничение по целевикам, что отработка должна быть в населенных пунктах до 20 тысяч, то сегодня этого ограничения нет.

Андрей Гиндюк, декан медико-профилактического факультета, ответственный секретарь БГМУ

