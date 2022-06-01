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Военно-медицинский институт при медуниверситете в Минске в этом году впервые примет на обучение девушек
Военно-медицинский институт при медуниверситете в этом году впервые примет на обучение девушек. Для будущих студенток три конкурсных места. Учащихся традиционно ждут на пяти гражданских специальностях: "лечебное дело", "педиатрия", "медико-профилактическое дело", "стоматология", "фармация". Для поступления в Белорусский медуниверситет абитуриенту необходимо предоставить сертификаты ЦТ по русскому или белорусскому языку (на выбор), по химии и биологии - это без изменений. Что касается программы набора на целевое обучение - здесь нововведения.
Целевые места выделены и для города Минска. Например, по специальности "лечебное дело" мы будем набирать 50 человек, "педиатрия" - 40 человек, "фармация" - 4 человека и именно в интересах города Минска. Эти ребята как закончат университет, должны будут отработать по целевому договору в течение 5 лет в городе Минске. Если раньше было ограничение по целевикам, что отработка должна быть в населенных пунктах до 20 тысяч, то сегодня этого ограничения нет.
Прием документов на бюджетную форму обучения будет проходить с 18 по 24 июля, в Военно-медицинский институт с 18 по 26 июля.
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