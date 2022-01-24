Военно-патриотическая смена "Академия мужества" объединила более 150 школьников из Минска

Интеллектуальные квизы и военизированные спортивные эстафеты, профориентационные занятия и мастер-класс по оказанию первой помощи. Смена "Академия мужества" собрала более 150 воспитанников военно-патриотических клубов "Гранит" и "Рысь". Организовать насыщенную программу в оздоровительном центре "Лидер" помогают педагоги минского Дворца детей и молодежи, сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и военнослужащие. Кроме школьных занятий, в рамках Года исторической памяти - акцент не только на физическую подготовку, но и на патриотическое воспитание молодежи.