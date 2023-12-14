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Военно-патриотический клуб "Багратион" открыли в Жабинке
В Жабинке открыли патриотический клуб милицейской направленности "Багратион". Членами объединения стали ребята 5-11 классов из трех учреждений образования города. Заниматься они будут по специальной программе: освоят строевую и тактическую подготовки, на конкретных примерах научатся вести себя в непростых, порой экстремальных ситуациях, познакомятся и с военной техникой. Опытом со школьниками поделятся настоящие профессионалы своего дела. Особый акцент будет сделан на духовно-нравственном воспитании и углубленном изучении истории Родины. Инициатива создания этого объединения принадлежит педагогам и учащимся. Всего в Брестской области уже 9 военно-патриотических клубов именно правоохранительной направленности.
Если инициатива о создании первых военно-патриотических клубов в крупных городах - Пинске, Барановичах, Бресте - исходила от УВД, то сейчас инициатива исходит снизу. И не столько даже от органов внутренних дел, сколько от педагогов и учащихся средних школ. Дети с педагогами сами выступают инициаторами и говорят: почему в крупных городах открыли ВПК, а у нас нет.
Наше направление - это воспитать в ребятах прежде всего чувство любви к Родине. Быть настоящими патриотами своей Родины. Это разностороннее развитие, посещение различного рода музеев, участие в различных акциях патриотической направленности.
Мне нравится носить военную форму, нравится атмосфера. И я хочу быть патриотом своей страны. Надо любить свою Родину. Я хочу пойти по стопам отца и деда - они оба милиционеры. Я буду помогать людям. Я всегда за справедливость. И человек должен всегда отвечать за свои поступки.
До конца этого года такие клубы откроют в Телеханах и Ганцевичах. Планируется, что в 2024-м в каждом районе Брестской области будет как минимум по одному военно-патриотическому объединению милицейской направленности.
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