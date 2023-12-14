Военно-патриотический клуб "Багратион" открыли в Жабинке

Если инициатива о создании первых военно-патриотических клубов в крупных городах - Пинске, Барановичах, Бресте - исходила от УВД, то сейчас инициатива исходит снизу. И не столько даже от органов внутренних дел, сколько от педагогов и учащихся средних школ. Дети с педагогами сами выступают инициаторами и говорят: почему в крупных городах открыли ВПК, а у нас нет.

Олег Шуляковский, начальник УВД Брестского облисполкома