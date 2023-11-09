Военно-патриотический клуб "Стрела" открылся в Минске

Сохранить память о героическом прошлом белорусского народа и воспитать настоящих патриотов. В столице на базе СШ № 64 состоялось открытие нового военно-патриотического клуба "Стрела". Его ряды сегодня пополнили 30 школьников. Стать военным медиком, пополнить ряды армии или охранять покой мирных граждан - такие юные и уже с амбициозными планами на жизнь. Параллельно со школьными занятиями ребята будут обучаться милицейскому делу и ознакомятся с военными профессиями.