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Военно-патриотический клуб "Стрела" открылся в Минске
Сохранить память о героическом прошлом белорусского народа и воспитать настоящих патриотов. В столице на базе СШ № 64 состоялось открытие нового военно-патриотического клуба "Стрела". Его ряды сегодня пополнили 30 школьников. Стать военным медиком, пополнить ряды армии или охранять покой мирных граждан - такие юные и уже с амбициозными планами на жизнь. Параллельно со школьными занятиями ребята будут обучаться милицейскому делу и ознакомятся с военными профессиями.
Для юных участников клуба встреча с настоящими офицерами стала приятным сюрпризом. Ребята с восторгом встретили руководителя милицейского ведомства, а кто-то получил из рук министра внутренних дел и подарок.
В рамках открытия клуба на базе школы начала работу и музейная экспозиция "Беларусь на переломе эпох: хроника современности".