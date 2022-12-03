ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Военно-патриотический клуб "Застава" начал работу на базе Института пограничной службы

Узнать о специфике работы стражей рубежей еще больше. Районный военно-патриотический клуб "Застава" начал работу на базе Института пограничной службы в Минске. Для школьников подготовили интерактивные площадки и выставки учебного оружия. Как отметили в ГПК, занятия для ребят будут проходить не только на базе вуза и в школах. Запланированы выезды в пограничные отряды и группы, а также в подразделения границы. Впереди много интересного, в том числе разведывательная, огневая и тактические подготовки.

Очень важно сбалансировать не только теоретические знания, но и, конечно, в том числе практические мероприятия, занятия, которые мы планируем проводить не только на базе института, не только в Минске, но и посещением наших основных территориальных органов пограничной службы, наших пограничных подразделений. Эта работа уже спланирована, и в ближайшее время, с первой субботы, мы приступаем к ее реализации.
Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси

Отдельное внимание - физической подготовке. Программу освоят 90 школьников из 8 школ Минского района. В ведомстве не исключают, что клуб поможет ребятам определиться с будущей профессией.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все