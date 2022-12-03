Военно-патриотический клуб "Застава" начал работу на базе Института пограничной службы

Очень важно сбалансировать не только теоретические знания, но и, конечно, в том числе практические мероприятия, занятия, которые мы планируем проводить не только на базе института, не только в Минске, но и посещением наших основных территориальных органов пограничной службы, наших пограничных подразделений. Эта работа уже спланирована, и в ближайшее время, с первой субботы, мы приступаем к ее реализации.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси