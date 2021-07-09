3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Военно-патриотический лагерь "Доблесть" открылся на базе в/ч 3214
Рота почетного караула, оркестр и показательные выступления спецназа с демонстрацией приемов рукопашного боя. Так зрелищно сегодня открылся круглосуточный военно-патриотический лагерь "Доблесть". На протяжении девяти дней на базе войсковой части 3214 внутренних войск МВД школьники будут перенимать опыт старших наставников: заниматься строевой, собирать и разбирать оружие, отрабатывать силовые приемы, учиться ориентироваться на местности. Скидку на возраст, конечно, сделают. Но в целом все как в армии. К слову, самому юному участнику в лагере всего 8 лет.
На церемонии открытия сегодня было много высоких гостей, в том числе и спикер верхней палаты парламента. Наталья Кочанова пообщалась с детьми, военнослужащими, ознакомилась с работой части. А после там прошло выездное заседание по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. К разговору присоединились городские власти, представители министерств внутренних дел, здравоохранения, образования. С нового учебного года в школах введут должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию.
Военно-патриотическое воспитание для любого молодого человека – это прежде всего любовь к своей Родине, это четкая гражданская позиция, что это твоя страна, это твой народ, это твоя Родина. Ты должен делать все, чтобы она оставалась мирной и спокойной
30 военно-патриотических лагерей будут работать этим летом
Всего же на базе соединений и воинских частей внутренних войск для несовершеннолетних пройдет порядка тридцати летних военно-патриотических лагерей. Всего там отдохнут 1600 ребят, из них около ста – это трудные подростки.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов