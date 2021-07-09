Военно-патриотический лагерь "Доблесть" открылся на базе в/ч 3214

Военно-патриотическое воспитание для любого молодого человека – это прежде всего любовь к своей Родине, это четкая гражданская позиция, что это твоя страна, это твой народ, это твоя Родина. Ты должен делать все, чтобы она оставалась мирной и спокойной

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

