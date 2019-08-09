Военно-патриотический лагерь "Граница" в Гомеле собрал трудных подростков

9 дней по законам службы на рубежах страны. Военно-патриотический лагерь "Граница" в Гомеле на базе военной части собрал трудных подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Ребята в лучших традициях армии живут в казармах, познают азы военной подготовки и секреты пограничной службы. Выработку дисциплины разбавили походами в кинотеатры, музеи, боулинг и различные экскурсии. Цель проекта – полезная занятость, патриотическое воспитание и одновременно профориентация молодого поколения.



Такой же лагерь стартовал в Лоеве. Там группу трудных подростков на перевоспитание приняла местная погранзастава. Помимо общей военной подготовки школьников ждут прогулки на настоящих пограничных катерах вдоль водной государственной границы.