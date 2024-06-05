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Военно-патриотический лагерь принимает кадетов в Борисове

Готовы Родине служить. Более 300 кадетов принимают участие в учебно-полевом сборе в Борисове. Место для слета выбрано неслучайно. Уже более 30 лет на базе 72-го гвардейского центра готовят будущих солдат практически по всем военным направлениям. Получить опыт и знания по тактической, инженерной, огневой, медицинской подготовке юноши смогут за 9 дней. Для участников военно-патриотического лагеря - спортивные и культурные мероприятия.

Это ознакомление с Вооруженными силами, посмотрят быт, как солдат живет, какие нагрузки у них, почувствуют это все на себе, также питание и сон. Мероприятия будут проходить под руководством наших офицеров и нашего сержантского состава.
Вадим Суров, начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов ВС Беларуси

Теперь самое главное для 10-классников - определиться с профессией. База навыков в рамках учебно-полевого сбора позволит лучше узнать о военной службе.

Непосредственно само участие в сборе не является льготой для поступления в учреждения высшего образования военного профиля, но тем не менее учащиеся кадетских училищ имеют льготы при поступлении в учреждения, которые я обозначала.
Александра Алексеева, консультант управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси

Кульминацией слета станет награждение лучших кадетских училищ. Имена победителей назовут 11 июня.

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