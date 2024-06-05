Военно-патриотический лагерь принимает кадетов в Борисове

Это ознакомление с Вооруженными силами, посмотрят быт, как солдат живет, какие нагрузки у них, почувствуют это все на себе, также питание и сон. Мероприятия будут проходить под руководством наших офицеров и нашего сержантского состава.

Вадим Суров, начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов ВС Беларуси