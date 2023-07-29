Военно-патриотический турнир "Вызов": как юные патриоты Могилевщины прошли посвящение и побороли свои страхи

Юные патриоты Могилевщины в эти выходные превратились в курсантов в рамках военно-патриотического турнира "Вызов". Его проводят "Патриоты Беларуси" совместно с Министерством обороны, Военной академией и Министерством образования.

Как удалось "новобранцам" пройти посвящение и побороть свои страхи, выясняла Катерина Стреха.

Борисовский район

Это второй день военно-патриотического турнира, который организовало самое молодое общественное объединение "Патриоты". Он проходит под Борисовом на полигоне учебного центра Военной академии нашей страны. Здесь сегодня отрабатывают полученные знания молодые люди. Ведь вызов они приняли.

Эта двадцатка смелых и отважных сменила привычный образ жизни и на время превратилась в курсантов. Им, казалось бы, все по плечу. Ребята из Минской области уже прошли интересный путь состязаний отборочного тура, одна команда перешла в следующий этап. Теперь эстафета у восточного региона. На передовой Кричев и Могилев.

Мы все это проводим, чтобы в наших молодых людях воспитать патриотизм. Чтобы молодое поколение могло и хотело поступать в военные вузы, чтобы это было нашей надежной опорой и защитой в будущем. Николай Зарубицкий, председатель РОО "Патриоты Беларуси"

Ребята к сегодняшней встрече готовились, но они даже не представляли, с чем им придется столкнуться. Я вижу неподдельный интерес к этому, вижу, что у них горят глаза. Особенно девчонки живо обсуждают те упражнения, которые им предстоит пройти. Александр Шкадов, председатель Могилевской областной организации РОО "Патриоты Беларуси"

Утренняя зарядка, получение экипировки, тактическая, психологическая и разведывательная подготовки, военно-полевые сборы, ориентирование на местности. Теоретическое обучение прошли еще вчера - пришло время отрабатывать навыки.

Первый раз я была в окопе сегодня. Но это был пробный раз. Сейчас я хочу получить те эмоции, которых ранее не получала. Да, есть страх. Я думаю, когда танк будет приближаться, страх будет расти. Софья Воронцова, участница военно-патриотического турнира "Вызов" (Кричев)





Главное - не паниковать, точно и быстро выполнять все команды. Перед практическим занятием обязательный инструктаж.

Самая зрелищная часть дня - обкатка танками. Это важный элемент в подготовке бойца. Таким образом в Военной академии происходит так называемое посвящение в курсанты.

В этом деле главное - психологическая выдержка. Говорят, очень сложно владеть собой, когда на тебя надвигается такая огромная машина. Очень страшно, но вызов принят.

Задача "курсанта" - дать холостую очередь по пехоте условного противника и вовремя укрыться. Экипировка слегка стесняет движения, но действия должны быть четкими. Вслед уходящей боевой машине необходимо бросить учебно-имитационную гранату. В глазах участников турнира страх не читается.

Я приняла этот удар первая. Очень необычный опыт! Я сильно удивилась, потому что никогда не стреляла даже из холостых патронов. Удивилась, как оглушило. После того как танк проехал, писк в ушах еще оставался. Александра Лазарева, участница военно-патриотического турнира "Вызов" (Могилев)

С такой выдержкой никакие вызовы современности этим ребятам не страшны.

Далее еще одна проверка на прочность и выносливость - полоса препятствий. Необходимо добежать до цели и остаться в живых.