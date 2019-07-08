Военно-патриотического лагерь "Доблесть" открылся на базе войсковой части 32/14

Военно-специальная и тактическая подготовка, основы самообороны, интересные квесты и мастер-классы - все это ждет юных воспитанников военно-патриотического лагеря "Доблесть", который сегодня открылся на базе войсковой части 32/14. В таком формате лагерь проходит впервые. Подростки уже увидели показательное выступление роты разведки специального назначения, военную технику, задержание условных преступников. Здесь, на базе части спецназа, собрались 25 школьников в возрасте 10-11 лет. В течение десяти дней воспитанники лагеря будут жить рядом с солдатами.



Еще для мальчишек организовали выставку военной техники и вооружения.