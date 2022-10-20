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Военно-политическую обстановку обсудили в коллективе предприятия "Гродно Азот"
Тема складывающейся военно-политической обстановки в Беларуси и за рубежом стала сегодня главной на встрече с коллективом предприятия "Гродно Азот". Несмотря на отсутствие явных признаков непосредственной подготовки к развязыванию агрессии у наших границ, опасность развертывания военных действий остается. Подтверждение этому - беспрецедентное наращивание американских и натовских войск и формирований в Восточноевропейском регионе. Конфликт в Украине также несет угрозу безопасности нашего государства. Как отметили спикеры, Беларусь сегодня - один из немногих уголков безопасности и стабильности. Но не всем нравится политика, которую мы проводим.
Информация была донесена достаточно закрытая, которую не найдешь в открытых источниках. Да, действительно ситуация достаточно серьезная, но тем не менее, посыл общий встречи такой, что люди в погонах обеспечат безопасность нашей страны.
Из интернета очень много фейковых новостей по поводу мобилизации, по поводу призыва. Нас сейчас успокоили, объяснили, что все в порядке, волноваться не стоит. Поэтому я думаю, что информация ценная и достоверная.
Сегодня мы услышали и каждый из нас усвоил много интересного. Я соглашусь с нашими докладчиками, что эту информацию вряд ли можно будет где-то найти, в том числе и в глубинах интернета. Эти люди успокоили нас, донесли нам то, что ситуация контролируемая, стабильная.
"Гродно Азот" - флагман химической промышленности Беларуси
Предприятие "Гродно Азот" - флагман химической промышленности Беларуси - поставляет свою продукцию в десятки стран по всему миру. В 2020 году на сотрудников осуществлялось массированное информационное давление. Но, стоит отметить, коллектив не поддался влиянию фейков от экстремистских изданий, продолжил работу. В последние годы на "Гродно Азот" провели масштабную реконструкцию, которая позволила почти вдвое увеличить производство минеральных удобрений и продолжать стабильно работать.
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