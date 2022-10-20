Военно-политическую обстановку обсудили в коллективе предприятия "Гродно Азот"

Сегодня мы услышали и каждый из нас усвоил много интересного. Я соглашусь с нашими докладчиками, что эту информацию вряд ли можно будет где-то найти, в том числе и в глубинах интернета. Эти люди успокоили нас, донесли нам то, что ситуация контролируемая, стабильная.

Дмитрий Момот, работник ОАО "Гродно Азот"