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Военно-спортивная игра "Зарница" прошла в Минске

В ней состязались более 100 детей. Полоса препятствий в 700 метров, сборка-разборка автомата, одевание военного костюма химзащиты. Справляться со сложностями ребятам помогали военнослужащие.

Игра прошла на территории 120-ой механизированной бригады. У ребят была возможность ознакомиться и с армейской жизнью. Они посетили Военную академию, суворовское училище и полк связи.

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