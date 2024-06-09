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Военно-спортивная игра "Зарница" в архивных кадрах проекта "Без ретуши"
История молодежной военно-спортивной игры "Зарница" уходит корнями в советское прошлое. С развалом Союза белорусов хотели лишить даже этой традиции, которая воспитывает дух единения. Но в игре на выносливость нет ничего плохого. И сегодня взрослые делают все, чтобы "Зарница" оставалась не только патриотической, но и романтической игрой. Ее архивные кадры - в проекте "Без ретуши" на "Беларусь 1".
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