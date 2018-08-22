Военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке

В подмосковной Кубинке проходит международный военно-технический форум "Армия-2018". Нашу страну представляет делегация, которую возглавляет Министр обороны Андрей Равков. Глава белорусского военного ведомства посетил концерн "Калашников" и встретился с представителями научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод". Отметим, что именно на этом предприятии прошли модернизацию белорусские танки Т-72-Б3, на которых наши военные в этом году успешно выступили на Армейских играх. Также достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве с корпорацией "Алмаз-Антей", которая поставила в Беларусь батарею зенитно-ракетных комплексов Тор-М2. Прошли переговоры и с предприятиями "Иркут", "Вертолеты России" и "Рособоронэкспорт".