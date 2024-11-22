Военное начало года - белорусские военные укрепляют оборону и продолжают тренироваться на полигонах

Начало 2025 года надолго запомнится нашей планете. Все мы теперь знаем, как просто можно строить планы по перекраиванию границ. Эту страну сюда, эту туда. Где-то за этим изумленно наблюдает международное право.

Заявления Трампа отрезвили тех, кто считал Запад олицетворением сугубо демократических принципов и особенно блюстителем суверенитета других стран. В новых условиях ключевой точкой опоры для независимости стала сила. О том, как учитывается этот фактор в Беларуси, расскажем в проекте "Диспозиция".

Мы думали, что видели все. Однако начало 2025 года перевернуло представление о чудесах. И не только рождественских. В первую очередь это касается безопасности.

Ладно, эмоциональный Трамп, но теперь и в его окружении искрят. Буквально взорвали планету заявлениями о планах по присоединению Гренландии, Канады, взятию под контроль Панамского канала. Челюсти даже у ближайших союзников США отвисли. Многие нынче чешут затылки, размышляя: "А что, так можно?" Юпитеру да. А попробуй кто другой провозгласи о намерении присоединить к себе независимое государство или его часть, тут уж международные организации с цепи сорвутся - резолюции, травля, санкции обеспечены. Одним словом, хоть и к сожалению, но сила сегодня определяет и бытие, и сознание.

То, что звучит об экспансии США - это не столько о политике, сколько о безопасности, по своим последствиям. Вся эта действительность раньше вуалировалась либеральными примочками да интеллигентными лицами западного истеблишмента, но результат оставался неизменным - лишь крепкая оборона обеспечивала и продолжает гарантировать безопасность. В Беларуси всегда смотрели прямо в лицо этой реальности, и нынешний год мы встретили не с разинутым от удивления ртом. Наоборот, стиснули зубы, укрепляя оборону перед возможным обострением. "Абы не было войны", - твердили наши бабушки. Нам нужен мир и только мир, четко понимаем мы.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (08.01.2025 г.):

"Будущий год и, наверное, вся пятилетка пройдут под лозунгом мира и безопасности. Будет мир - все остальное приложится. Надо сберечь мир для Беларуси. И мы сделаем это вместе с вами".

Мир в нашем регионе сегодня - это почти форс-мажор, рукотворное состояние. А спонсор войны в том числе - неподготовленная армия. Для белорусской такой статус неприемлем. А потому на полигонах с первых дней 2025 года занимаются мотострелки, инженеры, десантники.

Войска продолжают принимать пополнение в свои железные ряды. На днях система ПВО усилилась очередным ультрасовременным радиолокационным комплексом "Сопка". На повышенных скоростях выполняется поручение Главнокомандующего Александра Лукашенко по развитию беспилотников.

Уже с 1 февраля начнутся занятия со студентами и курсантами в специализированном классе подготовки операторов БПЛА на базе БГУИР. До 1 сентября планируется оборудовать еще 16 подобных учебных площадок в каждом учебном заведении, где есть военные факультеты или кафедры.

Михаил Брянский, начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил Беларуси:

"Опыт показывает, что в настоящее время акценты ведения боевых действий сдвигаются на беспилотную авиацию. Специалистов такого класса, операторов беспилотных летательных аппаратов, нужны тысячи. Посредством создания таких учебных площадок в учебных заведениях мы закроем потребность в этих специалистах".

На старте года удивил, конечно, Киев. Вишенкой под тортом. Банковая вновь ринулась в наступление в Курской области. Результаты скромные или даже отрицательные, но для нас важно и другое. Украина всеми силами стремится довести конфликт до стадии необратимости. "Незалежная" может попытаться втянуть в воронку войны и Беларусь. Как в случае с Курщиной, финал не так важен, главное успеть раздуть пламя. Не случайны в этом смысле и необъяснимые вербальные выпады Зеленского в сторону Минска. А Минск реагирует спокойно и последовательно.

На днях стартовал очередной, но первый в наступившем году учебный сбор с военнообязанными территориальных войск. А что такое территориальная оборона? Это система защиты, которая может быть построена за несколько часов в нужных районах. Кстати, сбор сейчас проходит в Гомельской области. Поддержку территориалам, как и другим войскам, у границы уже через несколько минут после обострения ситуации могут оказать авиаторы. У них новый год летит на форсаже. Первыми в 2025-м в авиабазах за штурвалы сели командиры. Они выполняют усложненные полеты, настраивая на нужную профессиональную высоту молодых летчиков.