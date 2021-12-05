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Военному атташе при посольстве Украины в Беларуси вручили ноту протеста

Минск вручилноту протеста Киеву. 5 декабря в Департамент международного военного сотрудничества Минобороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Беларуси в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы в воздушном пространстве Беларуси.

Поводом послужил вчерашний инцидент с Ми-8. Военному атташе довели, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно.

Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной риторики ряда учений вблизи белорусской границы. Совокупность данных фактовможет свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Беларуси на южном направлении.

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