Военнообязанные из запаса участвуют в командно-штабных учениях Западного оперативного командования

В командно-штабных учениях с войсками Западного оперативного командования активное участие принимают военнообязанные. Их призвали из запаса на сборы в территориальные войска. Уже подразделения одного из стрелковых батальонов выполняют задачи согласно замыслу маневров в Волковысском районе.

Степень готовности бойцов лично оценивает начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Павел Муравейко.

Один из эпизодов учения - охрана объекта критической инфраструктуры, ключевого элемента системы коммунального хозяйства и жизнеобеспечения региона. Как заверили в Генштабе, подразделения располагают силами и средствами для противодействия БПЛА и диверсионно-разведывательным группам условного противника. Личный состав обучен пользоваться соответствующими средствами защиты и наблюдения.

Владислав Кузнецов, командир взвода отдельного стрелкового батальона территориальных войск:

"Наша ключевая задача - осуществлять охрану и оказывать содействие сотрудникам органов внутренних дел. Мои бойцы очень мотивированы. Подобрали хороший коллектив, который ответственно относится и к самим сборам, и к поставленным задачам. Я считаю, что такие сборы крайне важны. Многие люди давно проходили службу: кто в войсках, кто в других структурах. Навыки владения оружием, стрельбы, действия в составе группы необходимо периодически вспоминать и закреплять. Для меня эти сборы оказались очень интересными и полезными".

Напомним, командно-штабное учение с Западным оперативным командованием стартовало накануне. Учебная обстановка создана с учетом анализа опыта современных военных конфликтов и тенденций развития вооруженной борьбы. Армейцы отрабатывают вопросы управления группировкой войск во время прикрытия границы и обеспечения военного положения.