Военнообязанных и народных ополченцев все чаще привлекают к тренировкам в белорусской армии - подробности в "Диспозиции"

Главная цель - это, чтобы в случае необходимости, они, когда их призовут, пришли уже в родную воинскую часть. Это главная цель - знакомство с соединением, в котором они, в случае необходимости, должны проходить военную службу. Нас не может не радовать, что на наш воинский праздник прибыли не только офицеры запаса, но и привели своих жен, детей. Это тоже часть патриотического воспитания, к которому мы стремимся. Подобные акции - и праздник, и польза. Теперь жены и дети военнообязанных понимают, куда именно пойдет отец или муж защищать свою семью и страну. Ну а мужчины будут знать в лицо своих командиров и увидят, в каком состоянии боевая техника.



Игорь Кислый, офицер механизированной бригады

