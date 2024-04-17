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Военнообязанных и народных ополченцев все чаще привлекают к тренировкам в белорусской армии - подробности в "Диспозиции"

В белорусской армии к занятиям и тренировкам все чаще привлекают военнообязанных и народных ополченцев. Практически ни одно масштабное учение или проверка не проходят без сборов с запасниками. Причем упор военные делают на индивидуальную подготовку. Инженеры, бизнесмены, учителя в армии учатся управлять дронами, вести расчеты при контрбатарейной борьбе, работать в укрепрайонах. О всевобуче с белорусским уклоном - в проекте "Диспозиция".

В ходе посещения участка местности, где проводится нынешняя проверка боевой готовности армии, Президент Лукашенко дал ряд серьезных поручений. Массмедиа дружно обратили внимание на слова Главнокомандующего о необходимости делать акцент на том, как ведется современная война, на особенностях боевых действий.

При этом немногие заметили одну серьезную деталь. А именно то, что глава государства свое требование распространил не только на регулярные войска - здесь как раз результаты весомые, это даже на Западе признают, и планка не опускается. Александр Лукашенко четко обозначил необходимость передачи высокого качества в количество. Речь о военнообязанных. С готовностью встать в строй у нас полный порядок. Теперь важно обучить эту на самом деле самую большую категорию защитников страны.

Сказано - делается! В ходе весеннего экзамена Вооруженных сил система комплектования подвергается всестороннему тесту. В строй встали запасники, территориалы, народные ополченцы. В одно из механизированных соединений поступило более 5 тысяч военнообязанных.

И если раньше при таком огромном количестве одновременно призываемых людей в фокусе были организационные мероприятия, то сейчас, пожалуй, впервые - индивидуальная подготовка. Поле боя стало оценочной ведомостью для вчерашних айтишников, строителей, инженеров.

Дмитрий Петроченко, военнообязанный:Качество обучения гораздо улучшилось с тех пор, как я служил срочную службу. Инструкторы с пониманием относятся, учат очень хорошо. Я не жалею, что попал на эти сборы. Закономерно развиваемся - армия развивается, она идет вперед. Оборудование, тактика, вооружение, все идет вперед.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси (видео от 26.03.2024)

Подготовка улучшается все больше и больше, изучаем, совершенствуем навыки, отрабатываются задержанием противника слева, справа. Передвижение по рассеченной местности в составе взводов: левый фланг, правый фланг, первый рубеж, второй рубеж.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси (видео от 26.03.2024)

Контрольный срез военные решили провести весной и по срокам постановки в строй запасников, а также техники. Временные показатели сжали, интенсивность работы повысили. Заодно на высоких скоростях исследовали потенциал системы, определили как болевые, так и точки роста.


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Между прочим, выяснили, что движущая сила при изучении новых приемов борьбы - использование технических компетенций военнообязанных, к примеру, навыков работы с компьютерами. Достаточно направить знания в правильное русло, и тогда даже оператора дрона можно подготовить за время сборов.

Парни проявляют себя нормально, навыки наращиваются, усвоение идет отличное, ребята стараются, все у них получается. На сегодняшний день мы изучаем противодействие БПЛА, как противодействовать fpv-дронам, как самим управлять fpv-дронами, применять БПЛА. И также мы изучаем работу малых групп, потому что мы перешли полностью на работу малых групп.
Старший инструктор

Впервые весной Минобороны апробировало еще один интересный шаг по работе с запасниками. Столичная механизированная бригада провела день открытых дверей в необычном формате. Гостями соединения стал приписной личный состав со своими семьями. Для них организовали экскурсию, познакомили с техникой, которая стоит на вооружении. Дали и пострелять.

Главная цель - это, чтобы в случае необходимости, они, когда их призовут, пришли уже в родную воинскую часть. Это главная цель - знакомство с соединением, в котором они, в случае необходимости, должны проходить военную службу. Нас не может не радовать, что на наш воинский праздник прибыли не только офицеры запаса, но и привели своих жен, детей. Это тоже часть патриотического воспитания, к которому мы стремимся.Подобные акции - и праздник, и польза. Теперь жены и дети военнообязанных понимают, куда именно пойдет отец или муж защищать свою семью и страну. Ну а мужчины будут знать в лицо своих командиров и увидят, в каком состоянии боевая техника.
Игорь Кислый, офицер механизированной бригады

А вообще, те, кто держал в руках оружие и видел при этом глаза своих детей, никогда не забудут чувство гордости, перемешанной с самой искренней, захватывающей всего тебя ответственностью.

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