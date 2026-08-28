Военнослужащие Беларуси и РФ проводят совместную поисковую экспедицию в Гродненском районе

В Гродненском районе проходит совместная поисковая экспедиция белорусских и российских военнослужащих. Одна из точек работ - 68-й Гродненский укрепрайон. Поисковики уже обнаружили останки трех бойцов, предположительно бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии. Специалисты продолжают исследовать захоронения.

Виктор Зеленин, замкомандира взвода поиска 2-й поисковой роты 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны России:

"Происходит зачистка, чтобы не упустить самые мелкие детали. Самое главное - медальон, жетон, подписные вещи или награды, по инвентарному номеру которых можно установить личность бойца".

Сергей Корнев, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси:

"Стандартный набор - это небольшие лопатки, щетки. Но появляются и современные средства поиска. Если брать обыкновенный металлодетектор, то у него глубина обнаружения до 50 см. С учетом наших запросов эти средства совершенствуются, и есть глубиномеры, которые берут землю до 4 м".

Главная задача поисковиков - сделать все возможное, чтобы погибшие в годы Великой Отечественной войны не остались безымянными. В нынешнем сезоне по всей Беларуси для отработки запланировано исследовать 114 объектов. Уже обследованы 79 основных и 15 дополнительных.