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Военнослужащие батальона 103-й Витебской бригады провели контрольное тактическое занятие с боевой стрельбой
На полигоне Лосвидо военнослужащие батальона 103-й Витебской воздушно-десантной бригады провели контрольное тактическое занятие с боевой стрельбой: подразделения десантников отработали действия по борьбе с условным вооруженным формированием. Окружить врага и нанести точное поражение - с такой поставленной задачей белорусские военные успешно справились.
Командиру роты вчера была поставлена задача на уничтожение незаконного вооруженного формирования, сосредоточенного в определенном районе. Командир роты принял решение силами двух взводов блокировать незаконное вооруженное формирование, третьим взводом произвести налет на позиции НВФ, тем самым заставив его выйти на позиции блокирования, и после этого с трех сторон нанести максимальное поражение противнику.
Министерство обороны еще раз обращает внимание, что белорусские военнослужащие не принимают никакого участия в проведении спецоперации в Украине и выполняют свои задачи по предназначению согласно плану учебно-боевой подготовки на территории нашей страны.
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