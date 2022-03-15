Военнослужащие батальона 103-й Витебской бригады провели контрольное тактическое занятие с боевой стрельбой

Командиру роты вчера была поставлена задача на уничтожение незаконного вооруженного формирования, сосредоточенного в определенном районе. Командир роты принял решение силами двух взводов блокировать незаконное вооруженное формирование, третьим взводом произвести налет на позиции НВФ, тем самым заставив его выйти на позиции блокирования, и после этого с трех сторон нанести максимальное поражение противнику.

Александр Романовский, военнослужащий 103-й Витебской военно-десантной бригады Сил специальных операций ВС Беларуси