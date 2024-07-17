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Военнослужащие Беларуси и Китая приступили к активной фазе антитеррористической тренировки "Атакующий сокол"

Военнослужащие Беларуси и Китая приступили к активной фазе антитеррористической тренировки "Атакующий сокол"

Совместная антитеррористическая тренировка Беларуси и Китая "Атакующий сокол" перешла вактивную фазу. Об этом сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Ученияначались8июля, они проходят на полигоне "Брестский". Колонна техники в составе белорусско-китайского подразделения выдвинулась для выполнения антитеррористических задач.

Артиллерийские расчеты тем временем заняли огневые позиции и осуществляют маскировку и наводку по условным целям.

Фото: Артём Берестень, "Ваяр"

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