Военнослужащие Беларуси и Китая приступили к активной фазе антитеррористической тренировки "Атакующий сокол"

Совместная антитеррористическая тренировка Беларуси и Китая "Атакующий сокол" перешла вактивную фазу. Об этом сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Ученияначались8июля, они проходят на полигоне "Брестский". Колонна техники в составе белорусско-китайского подразделения выдвинулась для выполнения антитеррористических задач.

Артиллерийские расчеты тем временем заняли огневые позиции и осуществляют маскировку и наводку по условным целям.