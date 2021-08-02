Вячеслав Белоус о ВДВ: Вот в это братство меня приняли, оно на всю жизнь

Вот в это братство меня приняли, оно на всю жизнь. И даже важнее в мирное время, потому что надо показывать пример молодому поколению, нужно показывать пример всей стране, всему миру, что мы десантники, и что мы всегда на страже.

Вячеслав Белоус, председатель Витебской областной организации "Ветераны воздушно-десантных войск и сил специальных операций"

