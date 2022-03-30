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Военнослужащие из Борисова отправились в воинские части для дальнейшего прохождения службы
В воинские части для дальнейшего прохождения службы отправились военнослужащие из Борисова. Торжественная церемония прошла в 72-м объединенном учебном центре. Около 2 тысяч молодых людей успешно завершили подготовку по военно-учетным специальностям.
В этом полугодиибыла апробирована новая программа обучения сокращенного состава - мы сократили на 90 часов программу. За счет этого мы увеличили практические занятия, которые позволили военнослужащим больше обучаться практическим действиям как при вооружении, так и при машинах, что позволило нам повысить качество обучения в 72-м объединенном центре.
Впервые 72-й объединенный учебный центр выпустил наводчиков-операторов и механиков-водителей БТР. Всего обучение в центре ведется более чем по 80 направлениям.
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