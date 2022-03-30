ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Военнослужащие из Борисова отправились в воинские части для дальнейшего прохождения службы

В воинские части для дальнейшего прохождения службы отправились военнослужащие из Борисова. Торжественная церемония прошла в 72-м объединенном учебном центре. Около 2 тысяч молодых людей успешно завершили подготовку по военно-учетным специальностям.

В этом полугодиибыла апробирована новая программа обучения сокращенного состава - мы сократили на 90 часов программу. За счет этого мы увеличили практические занятия, которые позволили военнослужащим больше обучаться практическим действиям как при вооружении, так и при машинах, что позволило нам повысить качество обучения в 72-м объединенном центре.
Александр Пугач, замначальника 72-го объединенного учебного центра

Впервые 72-й объединенный учебный центр выпустил наводчиков-операторов и механиков-водителей БТР. Всего обучение в центре ведется более чем по 80 направлениям.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все