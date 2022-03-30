Военнослужащие из Борисова отправились в воинские части для дальнейшего прохождения службы

В этом полугодиибыла апробирована новая программа обучения сокращенного состава - мы сократили на 90 часов программу. За счет этого мы увеличили практические занятия, которые позволили военнослужащим больше обучаться практическим действиям как при вооружении, так и при машинах, что позволило нам повысить качество обучения в 72-м объединенном центре.

Александр Пугач, замначальника 72-го объединенного учебного центра