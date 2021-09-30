Военнослужащие Минобороны и солдаты внутренних войск провели построения в память о погибшем офицере КГБ

Офицеры, военнослужащие, которые даже ценной собственной жизни выполняют свой воинский долг, являются примером как для нас , действующих военнослужащих, так и показывают нашим оппонентам, нашим врагам, что мы - защитники Отечества - готовы отдать свою собственную жизнь на благо нашей Родины.

Денис Кривенцов, замкомандира 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ВС Беларуси