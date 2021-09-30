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Военнослужащие Минобороны и солдаты внутренних войск провели построения в память о погибшем офицере КГБ

Десятки тысяч военнослужащих Министерства обороны и солдат внутренних войск провели построения в память о погибшем офицере.

Минутой молчания почтили память командование и личный состав Витебской 103-й отдельной воздушно-десантной бригады. Голубые береты - это пример силы, мужества и патриотизма. На примере ветеранов десантники воспитывают и молодое поколение.

Офицеры, военнослужащие, которые даже ценной собственной жизни выполняют свой воинский долг, являются примером как для нас , действующих военнослужащих, так и показывают нашим оппонентам, нашим врагам, что мы - защитники Отечества - готовы отдать свою собственную жизнь на благо нашей Родины.
Денис Кривенцов, замкомандира 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ВС Беларуси
Брестские десантники выражают соболезнования родным, близким, сослуживцам и коллегам сотрудника КГБ, погибшего при исполнении служебного долга. Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Вместе мы стоим на защите нашего Отечества.
Дмитрий Белецкий, офицер сил специальных операций ВС Беларуси

В Бресте соболезнования родным и близким выразили военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Это одно из элитных подразделений нашей страны. Часть находится у белорусско-польской границы. Срочную службу здесь проходят полторы тысячи солдат из всей Беларуси.

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